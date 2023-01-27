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【プレミアリーグ第35節】(エミレーツ スタジアム)アーセナル 3-0(前半3-0)フルハム<得点者>[ア]ビクトル・ギェケレシュ2(9分、45分+4)、ブカヨ・サカ(40分)<警告>[フ]サシャ・ルキッチ(23分)観衆:60,196人└攻撃陣爆発のアーセナル!ギェケレシュ2発&サカ弾でフルハム撃破!!タイトル獲得に弾みをつける3-0完勝!