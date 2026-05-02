フジの名所として知られ多くの人が訪れる磐田市の豊田熊野記念公園が5月末ごろで閉園することが決まりました。磐田市の豊田熊野記念公園は「熊野の長藤」で知られ、この時季には毎年2万人から3万人が訪れています。隣接する行興寺とともにフジの名所として長年親しまれてきましたが、5月末ごろでの閉園が決まりました。理由について磐田市は、公園の地権者が新たな活用をしたいと申し出たためと説明しています。