「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分放送）では、LIL LEAGUE、KID PHENOMENONがバトルを繰り広げます！今回は、引き続き「名曲10連発！最強ものまね軍団とカラオケパフォーマンスバトル」のロケに潜入。未公開部分を含め、収録の様子をレポート。前々回＆前回のパフォーマンス全貌を写した写真を「ギャラリー」にて公開中！【動画】前代未聞のパフォーマンス！？リル＆キドフェノVS最強ものまね軍団リル・キドフェノ＆もの