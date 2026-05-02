飲み会に参加するだけで報酬を得られる「ギャラ飲み」。先日も、登録者数80万人超の女性YouTuberが「ギャラ飲みアプリ」のキャスト（※）として登録したことを明かし、話題を集めた。 ※「ギャラ飲み」に参加し、報酬を受け取る人 視聴者からは「倫理観が…」「パパ活系アプリの宣伝に加担するの本当に悲しい」「若い子も見てるしいかにもいい仕事みたいに宣伝するのはどうなの？」と批判が集まる一方で「犯罪でもない限り金