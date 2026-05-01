足が罠にかかったままの状態で現れた元地域猫。警戒心の強さに苦戦しながらも工夫を重ねた保護までの記録とその後の様子を収めたリール動画は103万再生を突破。投稿には、「痛かったよね」「どうか穏やかに過ごせますように」との声があがりました。 【動画：『足に罠がついたまま歩いていた猫』との出会いから２年…保護までの記録と『現在の様子』】 出会いは衝撃的な姿から Instagramアカウント『地域猫ごはん係