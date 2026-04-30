国の重要有形・無形民俗文化財でユネスコの無形文化遺産にも登録されている、あすの高岡御車山祭を前に、今夜、御車山のライトアップが行われます。会場から中継です。中久木さん。弓矢が付いた鉾留（ほこどめ）が特徴の、御馬出町（おんまだしまち）の山車です。色鮮やかな花笠に絢爛（けんらん）豪華な装飾。伝統工芸の粋が集まっていると感じます。高さおよそ8.5メートルの山車は、近くで見ると迫力があります。あすの巡