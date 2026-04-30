ILLITが4月30日午後6時、4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』(マミラピナタパイ)をリリースする。本作は、複雑な感情が交差する瞬間、最も透明で率直な内面をさらけ出す彼女たちの強烈なエネルギーが込められたアルバムだ。中毒性のあるテクノジャンルのタイトル曲「It’s Me」が予告されており、メンバーたちはこれまでにない大胆で不敵な魅力で“皆の推し”の座に挑む。『MAMIHLAPINATAPAI』はSpotifyの“カウントダウン・チャ