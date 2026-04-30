パール楽器製造?が、2026年に創立80周年を迎える。これを記念してブランド初となる公式ソング「Together, We Shine」が制作された。公式ソング「Together, We Shine」は、80年にわたり音楽と共に歩んできたパールの節目に際し、パールと深い関わりをもつ国内外のミュージシャンが集結して制作された特別な楽曲だ。先ごろ公開された第一弾ティーザーに続いて、第二弾ティザーがオフィシャルYouTubeチャンネルにアップされた。公式ソ