28日午後、美郷町金沢東根の町道で車同士が衝突し、軽乗用車を運転していた87歳の女性が大けがをしました。大仙警察署の調べによりますと28日午後3時10分ごろ、美郷町金沢東根の町道で十字路交差点を直進していた秋田市の55歳の女性が運転する普通乗用車が、左から進行してきた美郷町の87歳の女性が運転する軽乗用車と衝突しました。この事故で、87歳の女性が肩の骨を折るなどの大けがをしました。警察が事故の原因を調べています