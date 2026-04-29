中国初の独自設計による自転式旋翼機（オートジャイロ）が4月28日、山東省煙台で初飛行に成功しました。これは、中国が軽型オートジャイロ分野の弱点を補い、核心技術の独自研究開発と規範化された適航システムの整備においてブレークスルーを達成したことを示しています。オートジャイロは、ヘリコプターと固定翼飛行機の中間に位置付けされる航空機です。上部にはヘリコプターのような大きな回転翼が取り付けられていますが、回