きょう29日（水・祝）は、全国的に雲の多い天気となっています。西日本では夜から雨が降り始める予想です。また、関東では夕方以降雨が降りやすくなるでしょう。あす30日（木）は、西日本では本降りの雨となるでしょう。東日本は雲が広がりやすく、夜には所々で雨が降り出す見込みです。北日本は概ね晴れるでしょう。南西諸島はきょうからあすにかけてくもりや雨となり、所により雷雨がありそうです。連休中はお出かけされる方も多