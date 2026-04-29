きょう(水・祝)は、全国的に雲が広がり、東日本や北日本を中心に所々でにわか雨があるでしょう。日中は雲を通して薄日の差す所もありますが、北陸や関東、東北、北海道では雨が降りやすく、折り畳みの傘が手放せない一日となりそうです。また、前線が近づく九州では午後から雨が降り始め、夜遅くには九州南部を中心に本降りとなる所もある見通しです。朝の冷え込みは弱いものの、日中の気温はきのう(火)より低い所がほとんどでしょ