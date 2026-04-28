リアム・ロシニアー監督を解任したチェルシー。エンツォ・マレスカ前監督以来、今季2度目の監督交代となった。後任はアシスタントコーチのカラム・マクファーレン氏が暫定監督として、シーズン終了後までチームを指揮することになる。『THE Sun』によると、チェルシーは新シーズンに向けて新監督を探しており、フラムのマルコ・シウバ、ボーンマスのアンドニ・イラオラ、元レアル・マドリードのシャビ・アロンソの３人が候補として