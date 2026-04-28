ハタハタの資源管理について議論する協議会が開かれ、昨シーズンの漁獲量が記録の残る中で最も少なかったことなどが報告されました。再び禁漁期間を設けることなど資源保護に向けた踏み込んだ意見も複数出され、県や漁業関係者は今後さらに議論を重ねていくことにしています。太田朋孝記者「水揚げ量が危機的状況になっているハタハタについて話し合う会議の会場には多くの報道機関が集まっていて、関心の高さがうかがえます