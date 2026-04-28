29日（水）の昭和の日は、西日本や東日本では雲が広がり、にわか雨の所もある見込みです。北日本は晴れ間もありますが、東北は午前中、北海道は午後を中心にそれぞれ雨の降る所がありそうです。南西諸島はくもりや雨で、雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。最高気温は東海や関東甲信で平年より高い所がある他は、平年並みか低い予想です。いよいよ大型連休がスタートしますが、この先の一週間は雨の降りやすい天気が続く見込み