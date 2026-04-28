きょう28日（火）は、西日本は雲が広がりやすく、所によりにわか雨があるでしょう。東日本太平洋側は概ね晴れますが、東日本日本海側と北日本はくもりや雨となる見込みです。東北を中心に雷を伴った雨が降る所もある予想のため、注意が必要です。あす29日（水）は西日本から北日本は雲が広がりやすく、所々でにわか雨がありそうです。沖縄ではきょうは晴れますが、あすは雲が多く、夜を中心に雨や雷雨となるでしょう。あすから大型