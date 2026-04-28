きょう28日（火）は西から低気圧が近づき、午後は東北や北陸などで雨が降るでしょう。朝や昼前の時間帯は、北日本は雲が広がりやすいものの、東日本から西日本は晴れて日差しがしっかりありそうです。昼過ぎになると、日本海側から雲が広がり、東北北部から北陸では雨が降り出すでしょう。九州も1部にわか雨がありそうです。最高気温は札幌や青森できのう（月）より4℃や7℃低く、北風の影響を受けそうです。平年と比べても涼しく