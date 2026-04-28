●きょう28日(火)は一日雲が多め。夕方はわずかににわか雨の心配も●最高気温は各地23度前後。日中は日ざしの割に暖かい●あす29日(水)・あさって30日(木)は天気ぐずつき、気温も低い＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう27日(月)の日中は西日本を中心に晴れのエリアが広がっていましたが、昨夜から少しずつ雲の量が増えてきました。また大陸方面には、この先も大きくまとまった雲が控えています。 きょう28日(火)は日本海の低気