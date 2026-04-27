山形県や山形市が運用を委託したシステムで個人情報の漏えいの可能性がある問題で東根市は27日、サイバー攻撃を受けたサーバー内に東根市のデータ21万8000件が保管されていることを発表しました。サイバー攻撃を受けたYCC情報システムのサーバー内に保管されていたのは、東根市の住民記録関係や国民健康保険関係、それに、固定資産税関係など、あわせて21万8010件のデータです。