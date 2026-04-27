きょう27日（月）は、東日本から東北はくもりや雨となるでしょう。その他の地域は概ね晴れますが、西日本ではにわか雨の所がありそうです。あす28日（火）は西日本から東日本では、午前中は概ね晴れますが、午後は次第に雲が広がり、日本海側を中心に雨の降る所がある見込みです。北日本はくもりや雨となるでしょう。南西諸島は概ね晴れそうです。あすの最高気温は、西日本はきょうと同じくらいの所が多いですが、東日本から東北南