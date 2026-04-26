パリ南郊、エソンヌ県に広がるリナ＝モンレリーのオートドロムが、1976年から2007年に生産された通称「ヤングタイマー」たちの舞台となる季節が今年もやってきた。4月18・19日の両日、UTACが主催する「ヤングタイマーズ・デイズ2026」が第15回を迎え、約1800台が伝説の高速バンクに集結した。【画像】1976年から2007年に生産されたヤングタイマーが一堂に！（写真34点）今回の目玉のひとつが、ヘリテージ機関「ラヴァンチュール・