手が届く伝説｜ヤングタイマーズ・デイズ2026、モンレリー
パリ南郊、エソンヌ県に広がるリナ＝モンレリーのオートドロムが、1976年から2007年に生産された通称「ヤングタイマー」たちの舞台となる季節が今年もやってきた。4月18・19日の両日、UTACが主催する「ヤングタイマーズ・デイズ2026」が第15回を迎え、約1800台が伝説の高速バンクに集結した。
【画像】1976年から2007年に生産されたヤングタイマーが一堂に！（写真34点）
今回の目玉のひとつが、ヘリテージ機関「ラヴァンチュール・プジョー・シトロエンDS」がもたらした4台のコンペティションカーだ。なかでもひときわ注目を集めたのが、セバスチャン・ローブが実際に駆ったシトロエン・クサラWRC（2005年仕様）である。2001年にWRC規定で競技デビューを果たしたクサラWRCは、2リッター直噴ターボエンジンに電子制御式フロント・センター・リアデフを組み合わせた4WD駆動系を搭載し、車重1230kgというコンパクトなパッケージに凝縮されていた。ミシュランとの密接な開発関係のもと、アスファルトから雪上・砂利路面まで万能性を発揮したこのマシンは、2003年から2005年にかけてシトロエンに3年連続のコンストラクターズ選手権をもたらし、ローブの2004・2005・2006年ドライバーズタイトルにも貢献した。同型車での通算WRC勝利数は32を数え、そのうち28勝がローブの手によるものだ。
午前11時40分、Citroën SportおよびP.H Sportのオリジナルワークスカラーのスーツに身を包んだデイヴィッド・アンリがスターティンググリッドにクサラWRCをつけた。アンリはPH Sportの共同創業者であり、チーム名の「H」が示すその人だ。1990年に盟友ベルナール・ピアラとともに同チームを立ち上げ、自らドライバー席に座ってラリーを戦った男は、引退後もシャランドレイでシトロエンおよびPSA系ヘリテージ車両の管理・走行を専門とするDavid Henry Compétitionを主宰する。エンジンに火が入ると、2リッターターボ特有のブローオフ音が青空に弾け、観客の視線が一斉にバンクへと向く。「S. Loeb」のネームステッカーとドアパネルの「2005 WRC FIA WORLD RALLY」プレートをそのままに走るワークスマシンの生きた姿に、スタンドの歓声が一際高まった。20分間の走行が終わると、TF1やCanal+のF1中継でフランスに知られた自動車ジャーナリスト、ジャン＝ルイ・モンセがマイクを手にアンリを囲み、その感触を観衆に伝えた。
同じコースには、デイヴィッド・プラシュルが駆るプジョー406 V6シルエット（2003/2004年仕様）も加わった。FFSAが2001年に創設したシルエットカテゴリー専用に仕立てられたこのマシンは、ソデモ製3リッターV6縦置きエンジン（300CV/7200rpm）をリアミッドに搭載するFR駆動のレーサーで、エリック・エラリーとヤニック・ダルマスが2003・2004年のフランス選手権シルエットクラスを連覇した。展示車両としては1992年製シトロエンZXヴォルカンと2004年仕様のクサラ グループNも並び、シトロエンのラリー参戦史をコンパクトに俯瞰できる構成となった。一方、ラヴァンチュール・シトロエンのブースの棚には「ルヴュ・テクニク・オートモビル（RTA）」が高く積み上げられ、FFSAの「クープ・ド・フランス・デ・ラリー」公式プログラム集とともに販売されていた。ファクトリーヘリテージ機関の売り場としては何とも渋い品揃えだが、ワークスマシンの雄叫びと古びた紙の匂いが共存するこのブースは、シトロエンが歩んだ競技の歴史がいかに分厚く、いかに裾野が広いかを率直に物語っていた。
イベントの走行プログラムは、排気量と産地によって4つのプラトーに整理されていた。フランス車1600cc以下のプラトーには、ルノー5アルピーヌやルノー・トゥインゴRS、プジョー106、シトロエン・サクソVTSといったフランス製コンパクトが揃い踏みし、ホームストレートに設けられた臨時シケインを一列に駆け抜けた。フランス車1600cc超のプラトーには、プジョー205GTIやプジョー309タルボ・スポールのレーシング仕様、ルノー・クリオ・カップ（初代）などが参加。BTCCの名門ウィリアムズ・ツーリングカー・エンジニアリングが手がけたルノー・ラグナ（1998/99年・ネスカフェ・ブレンド37仕様）もその一員で、アラン・メニューやジェイソン・プラトーが操った往年の英国ツーリングカー選手権の記憶を喚起させた。
【画像】1976年から2007年に生産されたヤングタイマーが一堂に！（写真34点）
午前11時40分、Citroën SportおよびP.H Sportのオリジナルワークスカラーのスーツに身を包んだデイヴィッド・アンリがスターティンググリッドにクサラWRCをつけた。アンリはPH Sportの共同創業者であり、チーム名の「H」が示すその人だ。1990年に盟友ベルナール・ピアラとともに同チームを立ち上げ、自らドライバー席に座ってラリーを戦った男は、引退後もシャランドレイでシトロエンおよびPSA系ヘリテージ車両の管理・走行を専門とするDavid Henry Compétitionを主宰する。エンジンに火が入ると、2リッターターボ特有のブローオフ音が青空に弾け、観客の視線が一斉にバンクへと向く。「S. Loeb」のネームステッカーとドアパネルの「2005 WRC FIA WORLD RALLY」プレートをそのままに走るワークスマシンの生きた姿に、スタンドの歓声が一際高まった。20分間の走行が終わると、TF1やCanal+のF1中継でフランスに知られた自動車ジャーナリスト、ジャン＝ルイ・モンセがマイクを手にアンリを囲み、その感触を観衆に伝えた。
同じコースには、デイヴィッド・プラシュルが駆るプジョー406 V6シルエット（2003/2004年仕様）も加わった。FFSAが2001年に創設したシルエットカテゴリー専用に仕立てられたこのマシンは、ソデモ製3リッターV6縦置きエンジン（300CV/7200rpm）をリアミッドに搭載するFR駆動のレーサーで、エリック・エラリーとヤニック・ダルマスが2003・2004年のフランス選手権シルエットクラスを連覇した。展示車両としては1992年製シトロエンZXヴォルカンと2004年仕様のクサラ グループNも並び、シトロエンのラリー参戦史をコンパクトに俯瞰できる構成となった。一方、ラヴァンチュール・シトロエンのブースの棚には「ルヴュ・テクニク・オートモビル（RTA）」が高く積み上げられ、FFSAの「クープ・ド・フランス・デ・ラリー」公式プログラム集とともに販売されていた。ファクトリーヘリテージ機関の売り場としては何とも渋い品揃えだが、ワークスマシンの雄叫びと古びた紙の匂いが共存するこのブースは、シトロエンが歩んだ競技の歴史がいかに分厚く、いかに裾野が広いかを率直に物語っていた。
イベントの走行プログラムは、排気量と産地によって4つのプラトーに整理されていた。フランス車1600cc以下のプラトーには、ルノー5アルピーヌやルノー・トゥインゴRS、プジョー106、シトロエン・サクソVTSといったフランス製コンパクトが揃い踏みし、ホームストレートに設けられた臨時シケインを一列に駆け抜けた。フランス車1600cc超のプラトーには、プジョー205GTIやプジョー309タルボ・スポールのレーシング仕様、ルノー・クリオ・カップ（初代）などが参加。BTCCの名門ウィリアムズ・ツーリングカー・エンジニアリングが手がけたルノー・ラグナ（1998/99年・ネスカフェ・ブレンド37仕様）もその一員で、アラン・メニューやジェイソン・プラトーが操った往年の英国ツーリングカー選手権の記憶を喚起させた。