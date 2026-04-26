タレントの大沢あかねが22日、YouTubeチャンネル『太田上田【公式】』で公開された動画に出演。“見た目が変わった”理由を説明した。舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』記者会見にジニー・ポッターの役衣装で登壇した大沢あかね／2024年7月に撮影○「また雰囲気が変わったね」「大人っぽくなったよね」番組冒頭、4年ぶりの番組登場となった大沢に対し、太田光(爆笑問題)が「また雰囲気が変わったね」「元々キレイだったけど、一