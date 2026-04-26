千葉県我孫子市で、千葉県警の警察官の男が酒気帯びの状態でバイクを運転したとして現行犯逮捕されました。現行犯逮捕されたのは千葉県警松戸警察署・交通課の佐々木駿容疑者（28）で、きのう未明、我孫子市湖北台の道路で酒気帯びの状態でバイクを運転した疑いがもたれています。警察によりますと、佐々木容疑者はバイクで帰宅する途中に住宅の駐車場に止められていた乗用車に衝突し、目撃者の通報で駆け付けた警察官が呼気検査を