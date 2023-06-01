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【オランダ・エールディビジ第31節】(スタディオン・フェイエノールト)フェイエノールト 3-1(前半2-0)フローニンゲン<得点者>[ェ]ジョーダン・ボス(11分)、上田綺世2(22分、67分)[ロ]T. van Bergen(86分)<警告>[ロ]E. Vaessen(21分)、D. Janse(52分)観衆:47,500人├フェイエノールト上田綺世が2試合連続ゴール…今季24ゴール目に├フェイエノールト上田綺世が2ゴール目! リーグ戦25得点目! 反転からの右足シュートに相