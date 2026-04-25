日清食品は栄養設計食、ダイドードリンコは自販機「HAKU」13台を展開トヨタ自動車グループが進める実証都市「Toyota Woven City(ウーブンシティ)」で、発明活動の拠点となる「Inventor Garage」が公開された。今回の取材で特に目を引いたのが、UCCジャパンによる実店舗を使った実証だ。Woven City内の「上島珈琲店 Woven City店」で、コーヒーが来店者の集中や作業効率にどう影響するかを探っており、カフェという日常に近い空間に