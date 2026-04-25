「ＤｅＮＡ２−１巨人」（２４日、横浜スタジアム）巨人・田中将が６回２／３を８安打無失点と粘投しながらも、日米通算２０３勝目には届かなかった。味方の堅守にも救われて再三のピンチでも要所を締め続けたが、１点リードの八回に大勢が追いつかれ、延長十一回にサヨナラ負けを喫した。試合後には「（大勢は）ずっと抑えてくれていた」と後輩をフォローし、「チームとしては勝ちたかったですけど」と悔しさを押し殺した。