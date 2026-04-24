雪や路面凍結のため、閉鎖されていた富士山五合目へと向かう県道3ルートの冬季閉鎖が24日解除されました。冬季閉鎖が解除されたのは、富士山五合目へと向かう富士宮口の「富士山スカイライン」と御殿場口の「県道富士公園太郎坊線」須走口の「ふじあざみライン」の県道3路線です。このうち富士宮口 二合目では、ゲートを塞いでいたバリケードが重機で徐々に撤去されると午前11時、富士土木事務所長の宣言で、五