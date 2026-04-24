牛乳・乳製品・小魚だけじゃない！「カルシウム」が豊富な食材は？ 日本人が不足しがちな栄養素の代表「カルシウム」。皆さんは積極的に摂取していますか!? カルシウムは、骨や歯の主成分であり、神経などの働きにも欠かせない栄養素です。慢性的に不足してしまうと、骨粗鬆症や高血圧、認知症などの症状がでてくると言われています。牛乳や乳製品、小魚はカルシウムが豊富なだけでなく、体への吸収率も高いのでおすすめですが、