25日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『新しいカギ』(18:30〜)では、チョコレートプラネット・長田庄平の母校、京都先端科学大学付属中学校・高等学校で「学校かくれんぼ」を開催。夫婦コンビかつみ・さゆりのさゆりが、NiziUに負けぬ美脚を披露する。(左から)MIIHI、RIMA、MAKO、MAYA、AYAKA、さゆり、かつみ世界で活躍するガールズグループ・NiziUもフルメンバーで初参戦し、約1000人の生徒たちと過去最大難易度の真剣勝