（東京中央社）頼清徳（らいせいとく）総統がアフリカ南部エスワティニ（旧スワジランド）への訪問を見合わせたことを巡り、木原稔官房長官は23日の記者会見で「台湾を巡る情勢について関心を持って注視している」と述べた。その上で、一般論として「航空の安全と保安という国際社会の共通利益を確保していくことは重要」で「そのために全ての関係国において透明性を持った運用がなされることが重要」だと話した。頼総統は22日から