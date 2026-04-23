◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）１週前追い切り＝４月２３日、栗東トレセンダイヤモンドＳの勝ち馬、スティンガーグラス（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父キズナ）は初コンビを組むダミアン・レーン騎手＝豪州＝が騎乗し、ＣＷコースで外ベトルス（５歳３勝クラス）を３馬身半追走。序盤はゆったりと入り、最後に気合を乗せる形だったが、６ハロン８５秒９―１１秒４で併入に持ち込ん