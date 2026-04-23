連日の「村神様」の活躍です。村上宗隆選手が5試合連続となる10号ホームランを放ち、あの大谷翔平選手のある記録に並びました。日本時間の23日行われたダイヤモンドバックス戦。3番・ファーストで出場した村上選手は7回の第4打席。ゆっくりと打球を見送ってから走り出した村上選手。推定飛距離137メートル。早くも10号到達となる2ランホームランとなりました。メジャーでの5試合連続ホームラ