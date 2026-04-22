夫婦ともに医師、かつ研究者。その娘は国立大学の医学部に進学するほど優秀だったものの、ある日突然、事実とは思えないことを叫び出した――。統合失調症の症状が現れた彼女を両親は認めず、精神科の受診から遠ざけ、南京錠をかけて家に閉じ込めました。そんな家族に対して弟の立場から20年にわたってカメラを向け続けたドキュメンタリー映画が、藤野知明監督の『どうすればよかったか？』。2024年12月に公開されると大きな反