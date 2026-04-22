三井不動産、LINK-J、STELLAR SCIENCE FOUNDATION(SS-F)は、3月19日に開業した「BASEGATE横浜関内」に新産業創造拠点を開設した。三井リンクラボ横浜関内ラボ専有部(提供：(株)オカムラ)新拠点は、関内駅前、横浜スタジアム直結のアクセスに加え、オフィス・商業・ホテルが一体となった「BASEGATE横浜関内」のタワー棟6階に位置する。最先端の賃貸ウェットラボ「三井リンクラボ横浜関内」と、研究者主導の研究拠点「SS-F Light