[4.21 練習試合 U-19日本 1-1(PK6-5) 関東大学選抜]4日間の活動を勝利で締めくくった。U-19日本代表候補は関東大学選抜と1-1の末、PK戦で勝利を得た。山口智監督は「勝負にこだわるというのは今日の大きなテーマだった。PKだけど、結果勝てたのは大きかった」と総括した。19日の東京ヴェルディ戦は2-5で敗れた。20日の練習ではまずその試合の振り返りを30分間をかけて実施し、関東大学選抜戦に臨んだ。「練習はそんなにできな