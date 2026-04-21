大森元貴の楽曲「催し」が日本テレビ『news zero』のテーマ曲としてオンエア中だ。同楽曲が4月27日にデジタルシングルとしてリリースされることが決定した。ソロとしてリリースしてきたどの楽曲とも風合いが異なる「催し」は、ロックながらもアカデミックで、ソロならではの自由奔放さが際立つ仕上がりだ。その片鱗は、同番組のエンディング内で一部聴くことができたが、いよいよその全貌が明らかにされる。なお、この「催し」のリ