一見対照的に見えるのに、並ぶと空気がスッとひとつになる不思議な“真逆コンビ”の、なにわ男子・大橋和也さんとtimelesz・寺西拓人さんがRayに登場。今回は、そんなおふたりが初のW主演を務める舞台『AmberS-アンバース-』について、熱く語っていただきました。お互いの魅力が詰まったインタビューを、たっぷりとご堪能ください♡ふたりの【交差点】これまで交わらなかったふたりが舞台『AmberS-アンバース-』でついに同じ