ananフェムケア連載「Femcare File」。今回のテーマは、「女性の悩みを膣内、デリケートゾーンからケアする」。ニオイやおりもの、摩擦や乾燥によるダメージといったデリケートなエリアの悩みには、日々のケアが大切。内外からケアする2アイテムをご紹介します。内側も外側も、セルフでやさしくケアするomamorich（オマモリッチ）「インナーショットジェル（左）、キープモイストジェル（右）」3種類の乳酸菌※を配合し、膣内環境