トップスは春夏仕様に変えたのに、ボトムスだけ冬のまま……そんな人も多いのでは。着こなしがどこか重たく見えるときは、ボトムスの素材や色、シルエットを見直すだけで印象がぐっと変わるかも。そこで今回は、【ハニーズ】で見つけた「2,000円台ボトムス」に注目。アイテムの魅力に加えて、大人でも取り入れやすい、涼しげで軽やかな着こなしポイントもご紹介します。 重たく見えにくい薄手デニムで爽やかに 【