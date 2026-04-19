ジュニアサッカーに特化したモデルを開発スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランド「ニューエラ」は4月14日、ジュニアサッカーのプレー環境における紫外線や暑さ対策を目的とした「ジュニアサッカーキャップ」を初めて展開すると発表した。4月21日からニューエラストアの特定店舗および公式オンラインストアで順次発売される。日本サッカー協会（JFA）の統計によると、12歳未満の第4種登録選手数は27万4774人（2024年度）