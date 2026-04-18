「若い頃と体重はそこまで変わっていないのに、なぜか体がスッキリ見えなくなってきた」と感じていたというCさん（42歳・会社員）。食事や生活習慣を見直しても変化が出にくかった中で改善に取り組んだのは“姿勢”でした。無意識の猫背をやめただけで、体のラインや見え方に変化があったといいます。今回は、その具体的な変化について話を聞きました。「太った？」の正体は“体重”ではなかった「体重はほとんど変わっていないの