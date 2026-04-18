Image: エコバックス こんな進化もあるんだな！現代の新三種の神器のひとつ、ロボット掃除機。ボタンひとつで床のキレイを保ってくれるのはあまりにも快適で、僕は絶対に迎えた方がいい家電として、もう10年以上ずっと推し続けています。その長い歴史の中で、色んなロボットたちと出会ってきたのですが、僕の人生…いや、ロボット掃除機史上全体で見ても、最高にパリピなロボット掃除機が登