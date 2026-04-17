17歳のシンガーRainy。が3月30日、東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASUREにて＜オフィシャルファンクラブ「Sunny。’s Room」会員限定ライブ -1st RAINBOW-＞を開催した。Rainy。にとって初のワンマンでもあったこのライブでは、最新2ndアルバム『Rainy。and』収録曲をはじめ、ふたりのダンサーと共にダンスで魅せたり、お芝居のようなシアトリカルなパートがあったり、鍵盤奏者の伴奏でじっくりとカバー曲を披露。かと思えば、こ