周りの誰にも知られていない。彼との関係も表面上は何も問題がない。それなのに、なぜか気持ちが落ち着かない。そんな、ふとした瞬間に感じる不倫への不安や後ろめたさ。その正体は“罪悪感”かもしれません。“見えないストレス”として残り続ける罪悪感は、はっきりした形ではなく、じわじわと積み重なっていくもの。楽しい時間のあとに急に不安になったり、何気ない瞬間に気持ちが沈んだりします。普段自覚しにくい分、知らない