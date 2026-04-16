味の素冷凍食品は4月11日、東京･銀座の本社で、食物アレルギーに配慮した商品を必要としている人たちに商品を知ってもらう場として、「アレルギーナビゲーター」としても活躍するインフルエンサーの細川真奈さんをゲストに招き、小麦･卵･乳不使用の商品をテーマとした体験型イベント「アレルギーフレンドリーParty」を開催し、全国から応募のあった14組40人の家族を招待した。同社では、食物アレルギーを持つ人と、そうでない人が