4月16日から行われる、第80回全日本体操個人総合選手権。注目の選手は？世界最強のオールラウンダーへ！ ロス五輪を目指す戦いが始まる昨年10月にインドネシア・ジャカルタで開催された世界選手権で、日本人選手が大活躍。男子では橋本大輝選手が個人総合で史上2人目となる3連覇を達成（1人目は2009〜2015年まで前人未到の6連覇を達成した内村航平さん）。初出場の角皆（つのがい）友晴選手が種目別平行棒で銀メダルを獲得した。女