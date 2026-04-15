１５日の東京株式市場は主力株を中心に広範囲に買いが続き、日経平均株価は大幅続伸し５万８０００円台に歩を進めそうだ。展開次第では２月２７日につけた５万８８５０円２７銭の史上最高値を視界に捉える場面もあり得る。前日はアジア株市場が日本を含めほぼ全面高に買われたが、そのリスクオンの流れが欧州時間でも継続し、独ＤＡＸや仏ＣＡＣ４０などが１％超の上昇を示したのをはじめ一斉高に買われる形となった。米国とイラ