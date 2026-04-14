ローソンは4月14日より、手軽な価格でたっぷり飲める900ml紙パックのフルーツティー3品を、全国のローソン店舗限定(ローソンストア100は除く)で販売している。ローソン、900ml紙パックのフルーツティー(158円)本商品は、原材料や包装資材、物流費の高騰によって飲料の値上げが続く中、「毎日の生活に欠かせない飲料を、できるだけ手に取りやすい価格でお届けしたい」という思いから、「お手頃価格でたっぷり飲める」をコンセプトに