松屋は、2026年4月14日から「ごろごろ煮込みチキンカレー」を販売しています（一部店舗を除く）。また、4月21日10時までは、松屋フーズ公式アプリで50円引きになるクーポンを配信中です。SNSで復活を望む声が続出した人気メニュー今回待望の復活を遂げた「ごろごろ煮込みチキンカレー」は、根強いファンも多い「ごろチキ」と、松屋社員イチオシの「オリジナルカレー」を合わせたこだわりの一皿です。鉄板でジューシーに焼き上げた